Синоптики обещают жару и грозы во второй половине недели в ХМАО

В ХМАО во второй половине рабочей недели будет жарко, пройдут дожди и грозы. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 13 июня, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами в отдельных районах. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +15,+20 °С, местами до +9 °С, а днем поднимется до +26,+31 °С.

В пятницу, 14 июня, также возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах. Ветер изменится на юго-западный, со скоростью 3-8 м/с, а при грозе порывы могут достигать 13 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 °С, днем поднимется до +27,+32 °С.

В субботу, 15 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с ночью и 9-14 м/с днем, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16,+21 °С, местами до +10 °С. Днем поднимется до +27,+32 °С, местами до +17 °С.