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​Руслан Кухарук выразил мнение, что одного парка «За Саймой» Сургуту мало – нужны «придомовые» парки

Врио губернатора Югры обсудил с сургутскими общественниками главные боли горожан

​Руслан Кухарук выразил мнение, что одного парка «За Саймой» Сургуту мало – нужны «придомовые» парки
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Во время своей рабочей поездки в Сургут, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел встречу с представителями общественности города. Главной целью мероприятия было обсуждение проблем, актуальных для местных жителей.

Руслан Кухарук подчеркнул, что главная задача его поездок в муниципалитеты – анализ ключевых вопросов, которые волнуют жителей, включая благоустройство, состояние дорог, общественный транспорт, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Он отметил, что «комфорт жизни в муниципалитете – это индикатор, который показывает, насколько удачно развивается город».

Председатель общественного совета города Любовь Андриади подчеркнула необходимость увеличения количества учебных заведений в связи с ростом населения города. «Немногие города могут похвастать таким показателем – это значит, что город интересен тем, кто создает семью. Потребность в школах есть, ее нужно закрывать. Будем определять приоритеты», – отреагировал врио главы региона.

Жительница Сургута Инна Бирук выразила необходимость в благоустройстве инфраструктуры на улице Мира и создании зелёных зон в новых микрорайонах. Руслан Кухарук после встречи лично съездил на точку, о которой говорила общественница, и там обсудил разработку плана по обустройству тротуара и пешеходного перехода, учитывая потребности маломобильных групп населения.

«Ключевой тезис ФКГС – мнение жителей и вовлечение жителей в принятие решений. Программа четвертый год реализуется. Президент в начале этого года дал поручение Минстрою России принять решение о продлении программы ФКГС. Только парк «За Саймой» – это мало в полумиллионном городе, нужно создавать «карманные» парки, возле дома», – подчеркнул врио губернатора.

Завершая более чем двухчасовую встречу, Руслан Кухарук подчеркнул важность системного подхода к решению проблем города, подтвердив начало работы над рядом инициатив, направленных на улучшение качества жизни сургутян. Среди них – обновление дорожного строительства, общественного транспорта и маршрутной сети, а также поддержка гуманитарных инициатив.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 136, комментариев: 0
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