Врио губернатора Югры посетил важные культурные и исторические места в Сургуте

В рамках рабочей поездки в Сургут временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил несколько ключевых объектов исторического значения, включая мемориал Славы, где он возложил цветы в честь погибших защитников Отечества.

Другой значимый объект, который посетил Руслан Кухарук – памятный знак «Сургутский кремль», созданный в честь юбилея города и установленный на месте первой городской крепости. Эта скульптурная композиция, выполненная студентами Сургутского государственного педагогического университета, включает в себя символы города и фрагмент указа царя Федора Иоанновича.

«Когда объект дополняется конкретным содержанием, то у людей меняется мировоззрение, отношение к жизни. Участие студентов в этом проекте наполнило его смыслом, который увидели в этом историческом факте те, кто сегодня вносят вклад в развитие города, округа и страны, увидели связь истории с современностью и будущим города», – отметил врио губернатора Югры.

Заместитель главы Сургута Анна Томазова рассказала о культурно-образовательном проекте «Три ратных поля России», который успешно завершил свой XII сезон и теперь включает даже воспитанников детских садов. Проект, посвященный изучению значимых событий военной истории России, рекомендован к распространению по всей стране.

Последней точкой визита стал дом купца Г.С. Клепикова, единственный в Сургуте памятник культуры конца XIX века. Директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина рассказала о различных мероприятиях, которые проводятся в доме, от детских праздников до свадеб и фотосессий, что делает его живым центром культурной активности города.

Руслан Кухарук выразил восхищение подходом города к сохранению истории не только в музеях, но и на улицах, что помогает молодежи видеть связь прошлого с настоящим и будущим.