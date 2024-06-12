В Сургуте продолжается строительство научно-технического центра «ЮНИТИ ПАРК»

В рамках выездного строительного штаба временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук ознакомился с ходом реализации проекта инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», который строится в Сургуте по поручению президента России Владимира Путина.

Центр представляет собой масштабный проект, который станет новым вехой в развитии не только Сургута, но и всей Югры, активно влияя на региональное позиционирование. В «ЮНИТИ ПАРК» включены два основных проекта: создание инфраструктуры и запуск научно-технического центра, который будет заниматься передовыми разработками в области нефтегазодобычи, роботизации, новых материалов и многое другое.

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев подчеркнул, что реализация центра станет примером нового стандарта застройки, объединяя проживание, работу и научные исследования в одном месте. В рамках проекта предусмотрено создание университетов, технопарков, центров высоких технологий, а также жилой и социальной инфраструктуры.

Особое внимание Руслан Кухарук уделил необходимости привлечения якорных резидентов для активизации работы всей Сургутской агломерации. Центр также будет способствовать внедрению экологических технологий и переходу к персонализированной медицине.

Генеральный директор управляющей компании «ЮНИТИ ПАРК» Ренат Бахтиев сообщил, что на данный момент идет подготовка земельного участка и работы по коммуникациям. Завершение строительства планируется в первом квартале 2025 года.

Завершая встречу, Руслан Кухарук подчеркнул важность оперативного реагирования на любые проблемы с поставками строительных материалов и выразил уверенность в привлечении новых инвесторов на предстоящих стратегических сессиях.