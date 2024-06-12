Врио губернатора Югры посетил важные строящиеся объекты в Сургуте

В рамках рабочей поездки в Сургут временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел выездной строительный штаб, посетив ключевые объекты, которые возводятся в городе. Эти объекты, включая станцию переливания крови и станцию скорой медицинской помощи, являются частью национальных и приоритетных региональных проектов и находятся под особым вниманием в связи с запросами горожан.

Генеральный директор ООО «Стройинвестгрупп» Эдуард Калашников представил врио главы региона текущее состояние данных строительных проектов. Станция скорой помощи уже готова на 61%, и на ее строительстве задействованы 96 рабочих. Второй объект, станция переливания крови, находится на стадии выполнения монолитных работ первого этажа и имеет общую готовность 47%.

Руслан Кухарук настоял на необходимости активизации работ и своевременного приобретения оборудования для обеспечения начала работы объектов к концу года. В своем обращении к подрядчикам, он подчеркнул критическую важность соблюдения сроков, особенно в рамках текущего строительного сезона. В ходе визита также был обсужден вопрос строительства поликлиники вблизи этих двух объектов по просьбе местных жителей.

Кроме того, губернатор посетил строящуюся школу на 1500 мест в микрорайоне 20А, которая станет важным центром для образования местных детей и создаст новые рабочие места, включая спортивные и тренажерные залы, а также бассейн.

Руслан Кухарук выразил уверенность, что все запланированные работы будут выполнены в срок, что обеспечит Сургуту новые возможности для развития социальной инфраструктуры.