Замгубернатора ХМАО Александр Тиртока покинул пост по собственному желанию

Накануне, 7 июня, заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока ушел в отставку по собственному желанию. Информацию об этом сообщили URA.RU со ссылкой на главу департамента внутренней политики Югры Наталью Гулину.

«Заместитель Губернатора автономного округа Тиртока Александр Александрович уволен по инициативе работника на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Распоряжение подписано 7 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что пост вице-губернатора ХМАО Александр Тиртока занимал с 2019 года, а с 2005 по 2018 год — возглавлял управление МЧС по ХМАО на звании генерала.