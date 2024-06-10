Водитель из ХМАО проведет 7 лет в колонии за ДТП с погибшим

Няганский городской суд вынес приговор жителю поселка Унъюган Октябрьского района. Мужчину осудили за аварию с погибшим, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

ДТП произошло в сентябре 2020 года. Водитель автомобиля, будучи нетрезвым, поворачивал налево и не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет и перевернулась. Пассажир автомобиля скончался.

Водитель вину не признал, но добровольно возместил имущественный ущерб и частичную компенсацию морального вреда. Суд приговорил мужчину к 7 годам исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.