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Свыше 12 тонн батареек собрали учащиеся Югры

Более 12 тонн батареек собрали учащиеся ХМАО за учебный год

Свыше 12 тонн батареек собрали учащиеся Югры
Фото: ru.freepik.com

Образовательные учреждения Югры собрали за учебный год свыше 12 тонн батареек. Их отправили в Ярославль на переработку, сообщает телеграм-канал регионального Природнадзора.

«Учащиеся 393 школ из 55 поселений округа собрали 12 тонн 393 кг батареек, которые отправлены на переработку в Ярославль», - говорится в сообщении.

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» реализуется третий учебный год. За это время в регионе собрали и отправили на переработку 30,5 тонн батареек. Батарейки перерабатываются на заводе на 94% и превращаются в новые виды сырья, такие как черный лом, цинковые и медные порошки.

Сдать батарейки можно в экоцентры «Югра Собирает» в городах:

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74;

Сургут, ул. 30 лет Победы, 74;

Нижневартовск, ул. Комсомольское озеро, 2.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 183, комментариев: 0
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