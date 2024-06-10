Огнеборцы Югры потушили 97 пожаров в период с 3 по 9 июня

За прошедшую неделю в Югре пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 97 пожаров. Огнеборцы спасли от огня материальные ценности на сумму более 61 миллиона рублей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по ХМАО.

«Объектами возгораний в 97 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки и другое», — говорится в сообщении.

Кроме того, огнем повреждено четыре единицы техники.

МЧС Югры отметили основные причины пожаров:

— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

— неосторожное обращение с огнем;

— неправильная эксплуатация бытовых приборов.

Помимо этого, МЧС Югры добавили, что в округе участились случаи пожаров сухой растительности, и просят граждан быть внимательнее при обращении с огнем.