Самые скучные профессии назвали югорчане

Самые неинтересные профессии — охранники и бухгалтеры, уверены югорчане, принявшие участие в очередном опросе сервиса SuperJob, который проходил в конце мая среди представителей экономически активного населения региона.

«На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 14 процентов жителей Югры, — отмечают авторы исследования. — На втором месте — бухгалтеры с 13 процентов голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7 процентов опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4 процента считают самой безрадостной профессию сторожа, 2 процента — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 2 процента респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей».

Пять процентов, меж тем, уверены, что в принципе любая работа будет скучной, если она нелюбимая. Зато каждый девятый оптимистично заявляет, что неинтересных и скучных профессий не бывает.

«В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 9 процентов голосов), — продолжают исследователи. — Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 7 процентов горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4 процента — учителя и программиста. По 2 процента назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2 процента, любая работа по душе — еще 8 процентов».

Интересно, что мужчины и женщины оценивают профессии по-разному. Первые скучной назвали работу охранника, вторые — бухгалтера и архивариуса. Если говорить о самых интересных профессиях, то для мужчин это инженерные специальности и космонавтика, для женщин — работа в области — медицины и науки.