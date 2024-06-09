16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9944   EUR  95,6367  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не работа, а тоска: жители Югры составили рейтинг самых неинтересных профессий

Самые скучные профессии назвали югорчане

​Не работа, а тоска: жители Югры составили рейтинг самых неинтересных профессий
Фото: ru.freepik.com

Самые неинтересные профессии — охранники и бухгалтеры, уверены югорчане, принявшие участие в очередном опросе сервиса SuperJob, который проходил в конце мая среди представителей экономически активного населения региона.

«На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 14 процентов жителей Югры, — отмечают авторы исследования. — На втором месте — бухгалтеры с 13 процентов голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7 процентов опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4 процента считают самой безрадостной профессию сторожа, 2 процента — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 2 процента респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей».

Пять процентов, меж тем, уверены, что в принципе любая работа будет скучной, если она нелюбимая. Зато каждый девятый оптимистично заявляет, что неинтересных и скучных профессий не бывает.

«В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 9 процентов голосов), — продолжают исследователи. — Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 7 процентов горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4 процента — учителя и программиста. По 2 процента назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2 процента, любая работа по душе — еще 8 процентов».

Интересно, что мужчины и женщины оценивают профессии по-разному. Первые скучной назвали работу охранника, вторые — бухгалтера и архивариуса. Если говорить о самых интересных профессиях, то для мужчин это инженерные специальности и космонавтика, для женщин — работа в области — медицины и науки.


нравится (1) не нравится (1)
09 июня в 16:39, просмотров: 856, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
09 июня в 17:41
Однако самую скучную работу в стране выбрали себе - 1 млн охранников.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В «Авроре» — пожар // ФОТО 981
  2. Вернуть права за пьяное вождение можно будет после подписания контракта с Минобороны 908
  3. Летевший из Сургута в Москву вахтовик открыл аварийный выход самолета 809
  4. ​Руслан Кухарук начинает серию рабочих поездок по муниципалитетам. Первый – Сургут 671
  5. Югорчанина приговорили к 7 годам колонии за ДТП с погибшим 598
  6. Свыше 12 тонн батареек собрали учащиеся Югры 484
  7. В проектах «ДСК-1» доступно уникальное для ХМАО предложение – ипотека за 1 рубль 465
  8. ​Вартовчан призвали на оставлять автомобили рядом с теплотрассами 442
  9. ​На Тюменском фестивале джаза выступили 100 коллективов и исполнителей 391
  10. ​В Тюменской области помогают желающим начать агробизнес 388
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 3934
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3526
  3. ​Отличный план! 1986
  4. ​«Русские витязи» летят в Сургут на юбилей 1882
  5. ​В Сургуте в заведении общепита задержали свыше 20 мигрантов 1843
  6. ​Одни за всех 1711
  7. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 1661
  8. ​Федеральный холдинг построит в Сургуте завод по изготовлению труб 1659
  9. ​Проект нового генплана Сургута нужно отложить и переделать его по-человечески 1588
  10. ​В Югре раскрыли аферу с миллионными кредитами 1556
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7834
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6606
  3. ​С новосельицем! 5855
  4. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5082
  5. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4850
  6. ​Слово об отце 4642
  7. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4614
  8. Время, вперёд! 4365
  9. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 3934
  10. ​Уютная среда убежала от дикарей 3555

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика