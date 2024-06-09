Решение о назначении врио губернатора ХМАО поставило местных жителей в тупик

Как относиться к назначению экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора Югры, пока не решили местные жители: об этом свидетельствуют результаты опроса siapress.ru, прошедшего на минувшей неделе. Оценивая кадровое решение президента РФ, почти 46 процентов участников опроса заявили, что оно им пока непонятно. Разобрались чуть более 41 процента: из них только десять процентов говорят, что это плохое решение, а большинство смотрит на назначение с оптимизмом.

Напомним, Руслан Кухарук стал врио губернатора Югры 30 мая, когда Наталья Комарова заявила о своей отставке в связи с переходом на новую работу. До этого он возглавлял Тюмень. О том, какая именно работа предложена Комаровой, неизвестно до сих пор.