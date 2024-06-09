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​Читатели siapress.ru не разобрались со своим отношением к новому главе региона

Решение о назначении врио губернатора ХМАО поставило местных жителей в тупик

​Читатели siapress.ru не разобрались со своим отношением к новому главе региона
Фото: admhmao.ru

Как относиться к назначению экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора Югры, пока не решили местные жители: об этом свидетельствуют результаты опроса siapress.ru, прошедшего на минувшей неделе. Оценивая кадровое решение президента РФ, почти 46 процентов участников опроса заявили, что оно им пока непонятно. Разобрались чуть более 41 процента: из них только десять процентов говорят, что это плохое решение, а большинство смотрит на назначение с оптимизмом.

Напомним, Руслан Кухарук стал врио губернатора Югры 30 мая, когда Наталья Комарова заявила о своей отставке в связи с переходом на новую работу. До этого он возглавлял Тюмень. О том, какая именно работа предложена Комаровой, неизвестно до сих пор.


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09 июня в 14:24, просмотров: 1105, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
09 июня в 14:54
О новом Губернаторе Югры пока можно судить только по его внешней фактуре: высокий, красивый, представительный 45-летний мужчина.
А дальше, как говорится, будем посмотреть.
Alkonowa1ow
09 июня в 17:34
Губернатор Югры Руслан Кухарук анонсировал на заседании Правительства Югры в субботу 8 июня посещение на предстоящей неделе двух крупных городов региона: Сургута и Нижневартовска. В Сургуте он должен проинспектировать лично работу городского общественного транспорта, а в Нижневартовске проинспектировать состояние автомобильных дорог и больницу-долгострой. «Лучше самому один раз все увидеть, чем сто раз услышать» (тем более услышать из уст югорских чиновников). Руслан Николаевич намерен также посетить все 22 муниципалитета Региона. Впрочем посещение этих 22 муниципалитетов была некогда «любимая забава» экс-Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. Естественно для встреч с жителями городов и посёлков Югры. Учитывая, что площадь Югры 530 тысяч км2 посещение муниципалитетов Югры отнимает у неё уйму рабочего времени на дорогу. А время Губернатора Югры на дорогу в муниципалитет - это нерациональное использование рабочего времени Губернатора. Поэтому крайне необходимо сегодня построить железнодорожную ветку Салым-Ханты-Мансийск и пустить по ней персональный прицепной вагон Губернатора Югры, в котором можно проводить совещания в пути, во время поездок Губернатора по муниципалитетам Югры. К примеру прибыл вагон Губернатора Югры в Когалым, или в Пытьях, или в Сургут и на перроне вокзала должны уже поджидает вся команда Градоначальника, с «хлебом солью», с духовым оркестром. Есть есть необходимость проехаться по городу и ознакомится с объектами, то к вагону Губернатора подаётся необходимы транспорт. Если нет необходимости, то Губернатор проводит совещание в своём «штабном вагоне». И все. По сравнению с авиа- и автомобильным транспортом это создаёт оперативность, комфортность и рациональное использование времени при передвижению Губернатора во огромному региону и позволяет ему экономить время для объезда своих владений. Поездки Губернатора по железным дорогам Югры позволят ему лично реально оценить работу РЖД и позволить дать «реальный пинок» структурам РЖД в строительстве 865 км магистрали «Обская-Полуночное», железной дороги «Салым-Ханты-Мансийск-Приобье». Если Губернатору Югры за свой 5-летний срок хозяйствования в Югре удастся построить жд «Обская-Полуночное», «Салым-Ханты-Мансийск» и ввести железнодорожные вокзалы в Сургуте и в Пыть-Яхе, то только за это можно еще при жизни поставить ему памятник.
Alkonowa1ow
10 июня в 08:51
Впрочем VIP- вагон до Губернатора Югры Руслана Кухарук является отнюдь не ноу-хау для передвижения «хозяина Югры» с целью посетить все 22 муниципалитета Региона и несколько десятков населенных пунктов, находящихся на железной дороге в Югре.
У Губернатора Тюменской области Александра Моора есть такой VIP вагон, доставшийся ему в наследство от экс-Губернатора Тюменской области, а ныне Полпреда УрФО Владимира Якушева. VIP- вагон, включает в себя все необходимое для комфортного передвижения по жд: кухню, душевую, удобное купе и меблированный салон, где можно вести деловые переговоры.
Содержание такого комфортного ВИП -вагона обошлось бюджету Тюменской области в 2021 году в 5,7 млн рублей.
Впрочем, для руководства РЖД есть более комфортный вариант ВИП-вагона, на базе автомотрисы АЧ-2 088, произведённого ещё в ЧССР в количестве 122 единиц для руководства МПС СССР и Начальников советских железных дорог. Внутри этого передвижного офиса находится кухня, купе для отдыха, место для переговоров оборудование кожаной мебелью, полноценная переговорная, оборудованная столом из красного дерева, удобные кожаные кресла с подлокотниками, телевизоры для ведения видеоконференции и прочие современные цифровые навороты. Данный передвижной офис всегда стоит «на парах» на станции Москва-Каланчевская, что шаговой доступности от главного офиса РЖД. Аналогичные служебные «лимузины» на жд имеют все начальники железных дорог РФ, включая и нашего Павла Бурцева- начальника Свердловской железной дороги. Начальники отделений дорог, к примеру Сургутского или Тюменского отделения СвЖД, я полагаю путешествуют в прицепном вагоне-люкс. Впрочем, вагон-люкс может арендовать и обычный российский -обыватель, заплатив за аренду вагона-люкс от 20 тысяч рублей и, велкам, с комфортом до Москвы. Известно, что бывшая Примадонна, а иные гражданка Израиля и супруга иностранного агента комика Галкина путешествовала на гастролях по СССР и РФ исключительно в вагоне-люкс.
Понятно, что у Губернатора Югры есть свой бизнес- джет, стоимость передвижения на котором на порядок превышает стоит передвижения в VIP- вагоне, как у Губернатора Тюменской области Александра Моора.
К сожалению, столица Югры пока ещё отрезана от общедоступной сети железных дорого РФ.
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