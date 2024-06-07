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​Руслан Кухарук обсудил с топ-менеджментом «РЖД» крупные железнодорожные проекты в Югре

В Югре продолжится развитие железнодорожной инфраструктуры

​Руслан Кухарук обсудил с топ-менеджментом «РЖД» крупные железнодорожные проекты в Югре
Фото admhmao.ru

Во время Петербургского международного экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел переговоры с Алексеем Шило, заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником центра фирменного транспортного обслуживания. Встреча была посвящена обсуждению строительства железнодорожной линии «Полуночное-Обская» и других значимых проектов в сфере транспорта.

Стороны уточнили планы по реализации проекта железнодорожной линии «Полуночное-Обская», протяженностью 856 км, включенной в схему территориального планирования. Аналитический центр при Правительстве России, «РЖД» и правительство округа в настоящее время готовят техническое задание для подготовки обоснования строительства. Ожидается, что социально-экономический эффект от реализации проекта составит от 648 миллиардов до 1 триллиона рублей. Проект предполагает комплексное взаимодействие с другими стратегическими железнодорожными магистралями, такими как Север-Сибирская магистраль и Салым – Ханты-Мансийск – Приобье, что в будущем создаст возможности для транзита в порты Баренцева моря и на Северный морской путь.

Кроме того, на встрече обсуждалось строительство железнодорожного тупика в Особой экономической зоне в Нягани, где планируется реализация инвестиционных проектов в различных отраслях, включая лесопереработку и нефтехимию. Для обеспечения потребностей предприятий зоны в строительных материалах и для логистики продукции необходимо построить железнодорожный тупик. В этот проект готовы инвестировать крупные компании, такие как «Югорский леспопромышленный холдинг» и «Сибур Холдинг», при поддержке «РЖД».

Также было достигнуто соглашение о ускорении процесса получения государственной экспертизы проектно-сметной документации для строительства железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, что станет важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры региона.

Встреча подчеркнула важность сотрудничества между региональным правительством и крупными федеральными компаниями в развитии ключевой инфраструктуры, обеспечивающей дальнейшее экономическое и социальное развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 214, комментариев: 0
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