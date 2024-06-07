Врио губернатора Югры выступил на культурной сессии ПМЭФ

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук принял активное участие в сессии «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС». Сессия собрала видных деятелей культуры и искусства, среди которых были руководитель иранского культурного центра в России Масуд Ахмадванд, известный режиссер Константин Богомолов, генеральный директор ООО «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и другие.

Участники обсуждали ключевые вопросы и инициативы, связанные с развитием креативной экономики и культурного сотрудничества стран БРИКС. В ходе сессии особое внимание было уделено важности международного культурного взаимодействия и экспорта креативных индустрий.

Руслан Кухарук подчеркнул значимость международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который проходит в Югре и в этом году был включен в план мероприятий председательства РФ в БРИКС. «Двадцать два года уже проходит наш фестиваль «Дух огня», который показывает, что политические и административные границы отсутствуют, когда мы говорим об искусстве – о продукте, который сегодня интересен каждому человеку», – отметил врио губернатора.

Ранее на полях кинофестиваля в столице Югры было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации нового кинопроекта «Жемчуг», который будет сниматься в Москве, Мумбаи и Ханты-Мансийске. Этот проект стал вторым совместным кинопроизводством с индийскими партнерами и способствует развитию культурных связей между странами.

На международной творческой лаборатории народного искусства и дизайна, проходившей в Югре под эгидой ЮНЕСКО, было принято решение о создании ресурсного центра по народному искусству и дизайну. Центр будет заниматься сохранением художественных традиций и культурных кодов различных этносов, включая коренные народы.

Президент кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица выразил мнение о том, что российское кино находится на перепутье между глобализацией и сохранением уникальной национальной идентичности. Он подчеркнул необходимость создания аутентичных кинопроизведений, которые будут отражать реальную российскую повестку.

Таким образом, сессия на ПМЭФ-2024 подтвердила готовность Югры активно вкладываться в развитие международного культурного сотрудничества и укрепление культурных связей между странами БРИКС, делая акцент на важности искусства как универсального языка общения.