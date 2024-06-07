Руководство Югры обсудило с фондом Сколково работу над научно-техническим центром

На полях Петербургского международного экономического форума прошла важная рабочая встреча между временно исполняющим обязанности губернатора Югры Русланом Кухаруком и председателем правления Фонда Сколково Сергеем Петровым. Основной темой обсуждения стала модель создания научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», который планируется реализовать в Сургуте.

«ЮНИТИ ПАРК» призван стать новым центром инноваций в Югре и ключевой платформой для развития региональных научных и технологических инициатив. Руслан Кухарук подчеркнул, что создание центра является стратегической задачей, обсуждаемой на самом высоком уровне. «Без научной платформы, которая помогла бы найти ключи к снижению затрат на добычу, мы не сможем развиваться. Поэтому проект «ЮНИТИ ПАРКА», запущенный по поручению Президента России, для нас является ключевым. Все масштабные договоренности, которые ранее были достигнуты в этом направлении, сохраняются», – сказал врио главы Югры.

Сергей Петров выразил готовность Фонда Сколково к тесному сотрудничеству и поддержке проекта, отметив значительный опыт Фонда в реализации подобных инициатив и вклад в развитие научно-технологической сферы России. Он упомянул, что Фонд уже внес значительный вклад в концептуальное и архитектурное наполнение проекта, и подчеркнул, что Сколково продолжит развивать инфраструктурные и консалтинговые аспекты «ЮНИТИ ПАРКА».

Особое внимание в рамках проекта уделяется также новым направлениям сотрудничества, включая разработку зеркального инжинирингового центра и расширение возможностей в области спортивной медицины, что подчеркнула заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. По её словам, регион планирует использовать современные научные подходы для развития базовых зимних видов спорта и подготовки спортивного резерва, что сделает Югру лидером в этой сфере.

В целом, встреча подтвердила готовность обеих сторон к продолжению активного взаимодействия и реализации масштабных инновационных проектов, которые будут способствовать дальнейшему научно-техническому и экономическому развитию Югры.