Югра заключила соглашение с АО «Российский экспортный центр»

На полях Петербургского экономического форума состоялось значимое событие для экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук и генеральный директор Акционерного общества «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Вероника Никишина подписали соглашение о сотрудничестве. Данный документ открывает новые горизонты для экспортной деятельности предприятий округа, обеспечивая им поддержку в рамках федеральных программ, сообщает региональный департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Цель соглашения – создать благоприятные условия для роста экспортных возможностей компаний Югры, используя ресурсы и программы Российского экспортного центра. Особенное внимание уделено интеграции информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности и системы «Югра Открытая», предназначенной для повышения доступности поддержки предпринимателей.

Одной из ключевых задач является синхронизация платформы «Мой экспорт» от РЭЦ с государственной информационной системой «Югра Открытая». Это позволит предпринимателям Югры в режиме реального времени получать доступ ко всем необходимым государственным и бизнес-услугам, значительно упростив процесс выхода на внешние рынки и обеспечив эффективное взаимодействие между различными участниками внешнеэкономической деятельности.

В рамках соглашения также предусмотрена разработка и реализация эффективных мер государственной поддержки экспорта, увеличение экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции Югры на международной арене. Ожидается, что это станет стимулом для увеличения объемов экспорта из автономного округа, что в свою очередь принесет дополнительные доходы в бюджет региона и повысит общий уровень его экономического развития.