Окружная клиническая больница в Нижневартовске должна открыть двери в сентябре

В Югре завершается строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске. О финальной стадии проведения работ сообщили заместители губернатора Югры Азат Ислаев и Ольга Литова в ходе инспекции объекта вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Поручение в срочном порядке проверить ход строительства и ускорить введение больницы в эксплуатацию дал врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«В течение полутора месяцев мы завершим работу в нашей части, в строительной. Осталось устранить замечания службы жилищно-строительного надзора, привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Объем колоссальный, больше 190 томов – вот это наша зона ответственности. Дальше уже приступают медики к процессу лицензирования, а также ответственные службы по регистрации прав собственности на вновь созданные корпуса», – прокомментировал Азат Ислаев.

По словам главного врача Алексея Сатинова, медики окончательно переедут в новую больницу в сентябре. Уже сейчас блоки «В», «Г» и инфекционное отделение уже работают. На блоках «А» и «Б» проводятся пусконаладочные работы на системах противодымной вентиляции, речевого оповещения людей при пожаре. При этом подрядчикам пришлось устранять ряд замечаний, что также заняло время. В целом больница строится с 2010 года.

О почти полной готовности больницы ранее заявил и министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора все это завершится».