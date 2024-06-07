Осиротевших медвежат из ХМАО назвали в честь рек Сургутского района

Трех медвежат из Сургутского района, которых нашли на трассе и доставили в Тверской центр спасения, назвали в честь югорских рек. Теперь их зовут Тром, Аган и Ляма, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Им дали имена в честь рек Ханты-Мансийского автономного округа – родины косолапых. Теперь их зовут Тром (река Тромъёган, протекающая по территории Сургутского района), Аган – (приток Тромъёгана) и Ляма (Лямин – правый приток Оби)», - пишет ТИА. Все эти реки протекают на территории Сургутского района.

Трех югорских медвежат уже выпустили к остальным сородичам. Пока они ведут себя с осторожностью, отмечают в центре.

Медвежат обнаружили в начале мая на 18 км трассы Сургут - Федоровский. Животные выбежали к людям на дорогу. Найти медведицу не удалось. Медвежат отправили в Тверской центр спасения.