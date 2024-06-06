Почти 800 человек пострадали от укусов клещей в ХМАО с начала сезона

В Югре за медпомощью из-за укусов клещей с начала сезона обратились 775 человек. Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске - 113 случаев, Кондинском районе - 93, Пыть-Яхе - 90, Нижневартовске - 72 и Сургуте - 56. На зарегистрировано укусов в городах Покачи и Белоярский, сообщает пресс-служба регионального роспотребнадзора.

«За неделю 30.05.2024 - 05.06.2024 зарегистрировано 233 обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей, что меньше, чем в аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 924 случая. На долю детей приходится 20,5% всех пострадавших с начала сезона», - говорится в сообщении.

Чаще всего на этой неделе клещи кусали югорчан в лесу (27,8%), на дачах (27,4%), в черте города (27%), в парках и скверах (1,3%).