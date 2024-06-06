В Нижневартовском районе капитально отремонтируют два моста

В Нижневартовском районе Югры в этом году капитально отремонтируют два моста - через Ручей и реку Гун-Еган, сообщает телеграм-канал «ДепДорХоз Югры».

«Мосты находятся на 91-м и 111-м километре автомобильной дороги, соединяющей города Нижневартовск и Радужный, являются важным транспортным узлом, обеспечивающим ежедневное движение более 4000 автомобилей. Мосты построены в 1978 году и уже не соответствуют современным требованиям безопасности», - сказано в сообщении.

Строительно-монтажные работы начнутся в июне. На время ремонта организуют временный объезд, чтобы обеспечить плавное движение транспорта и минимизировать неудобства для автомобилистов. Завершить работы планируется осенью 2025 года.