В Нефтеюганске во второй раз сорвались выборы мэра

Вторая попытка выбрать главу Нефтеюганска завершилась неудачей, поскольку ни один из кандидатов не удовлетворил комиссию качеством своих докладов.

Конкурс по выборам мэра города прошел сегодня, 6 июня. На пост главы претендовали десять человек. Среди них - участник спецоперации Алан Баев, победительница конкурса красоты Олеся Гукова, бывший заместитель главы города Максим Усков и другие.

«В качестве официальной версии указывается неудовлетворительное качество докладов», – пишет «Правда УрФО».

Первый конкурс по выборам мэра Нефтеюганска прервали на более раннем этапе. Претендентов не допустили до участия в нем.