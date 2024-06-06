Югра заключила соглашение с компанией «Медскан» на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией «Медскан». Цели соглашения – улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей региона, в том числе через внедрение передовых технологий в сфере ядерной медицины.

Соглашение, рассчитанное на 10 лет, предусматривает реализацию инвестиционных проектов и программ на территории инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Основные усилия будут сосредоточены на повышении уровня оказания медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь в онкологии и предоставление платных медицинских услуг.

«Договариваемся о нашей перспективной работе по повышению качеств медицинских услуг, высокотехнологичной медицинской помощи дополнительно к той, которая есть в регионе, оказание платных медуслуг, – подчеркнул замгубернатора Югры Алексей Забозлаев. – Наша задача сегодня – найти возможного инвестора, который построит здание в составе нашего интонационного научно-технологичного центра «ЮНИТИ ПАРК», а компания «Медскан» зайдет туда со своим оборудованием. Проговорили, что высокотехнологичная помощь будет по направлению онкологии».

Компания «Медскан», являющаяся лидером негосударственного сектора здравоохранения в России, предоставляет полный спектр медицинских услуг, соответствующих мировым стандартам. Исполняющий обязанности генерального директора компании Тимур Мубаракшин подчеркнул: «На сегодняшний день мы работаем в 30-ти регионах России и готовы предложить жителям Ханты-Мансийского автономного округа доступ к лучшим и передовым практикам лечения. Кроме того, используя профессиональные компетенции сотрудников компании, мы направим наши совместные усилия на подготовку для региона высококвалифицированных медицинских кадров».