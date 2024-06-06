На выставке «Россия» прошли Дни регионального развития УрФО

На международной выставке-форуме «Россия» в московском ВДНХ проходят Дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона. Ханты-Мансийский автономный округ представил временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук.

Мероприятие собрало широкий круг экспертов и управленцев – советник президента Игорь Левитин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, а также губернаторы всех регионов Урала – Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Югры и Ямала.

Главы регионов обсудили перспективные проекты, ориентированные на развитие нефтегазовой отрасли, технологического суверенитета и инфраструктурных улучшений. Владимир Якушев выделил три ключевых аспекта развития Урала и Сибири: «Первая доминанта – недра. Она включает нефтегазовую и нефтегазохимическую отрасли. Вторая – люди: ведь только мы с вами, нашими совместными усилиями, сможем достичь технологического суверенитета. Третья доминанта – пространство, она охватывает развитую инфраструктуру».

На территории УрФО живут 12 миллионов человек, из которых 1,8 миллиона – югорчане. Макрорегион дает 55 процентов нефти и 85 процентов газа, а также 20 процентов всей промышленности России, обеспечивая треть доходов федерального бюджета. По словам Владимира Якушева, сейчас ключевые приоритеты – повышение уровня жизни молодежи, развитие роботостроения и науки, а также создание инфраструктурных и логистических центров. «Подчеркну, обозначенные мною планы – часть национальных целей развития, которые определены Президентом нашей страны. Уверен, все формируемые векторы развития будут исполнены, а озвученные мною желания достигнуты. Ведь Урал и Сибирь – это край людей особого сплава, место исполнения желаний», – приводит слова полпреда департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

На пленарной сессии Руслан Кухарук подчеркнул стратегическую важность Югры как центра экономического роста и одного из основных минерально-сырьевых центров России. «Югра входит в состав Уральско-Сибирского макрорегиона как центр экономического роста страны, один из четырех минерально-сырьевых центров. Это решение подтверждает наличие потенциала нашего региона для формирования ресурсов развития Уральско-Сибирского макрорегиона, страны», – отметил врио главы автономного округа.

В рамках федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» Югра активно работает над цифровой трансформацией нефтегазовой индустрии, что открывает новые возможности для добычи. «Успех реализации этих проектов откроет новые перспективы нефтедобычи в стране, обеспечит устойчивость развития Урало-Сибирского макрорегиона через кооперацию ряда отраслей, создание новых рабочих мест, современных научно-технологических пространств», – добавил Руслан Кухарук.

На форуме также обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство важных объектов, таких как мост через Обь в районе Сургута. «Развиваем транспортную инфраструктуру. В частности, важную часть Северного широтного коридора – второй мостовой переход через Обь в районе Сургута. Этот мост национального значения строим с опережением сроков. Считаем его якорным проектом развития страны», – подчеркнул врио губернатора Югры.

Еще один важный проект для автономного округа и страны в целом – научно-технический центр «Юнити-парк», который к 2030 году станет точкой притяжения для молодых исследователей и ученых в сфере нефти и газа, а также генетики и биомедицины.

«Правильно было сегодня сказано – мы можем ставить очень большие задачи, говорить о роботах, цифровизации, развитии логистики, но если мы не будем вкладываться в людей, в образование и воспитание подрастающего поколения, то этих высот мы не достигнем. Любое предприятие, муниципалитет, регион может гордиться ресурсами, фондами, но главное наше достояние – это люди», – резюмировал Владимир Якушев.