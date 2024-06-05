В Югре за год в четыре раза выросло число выпускников-стобалльников

В Югре по сравнению с прошлым годом более чем в четыре раза выросло число выпускников-стобалльников. Таковы первые результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе, сообщает окружной департамент образования и науки на своей странице в соцсети «Вконтакте». Если в 2023 году было 8 выпускников, получивших на экзаменах по этим предметам 100 баллов, то в этом году - 35.

«В 2024 году по результатам ЕГЭ: 11 стобалльников по химии (в прошлом году - 4), 4 стобалльника по географии (в прошлом году - 0), 20 стобалльников по литературе (в прошлом году - 4)», - сказано в сообщении ведомства.

ЕГЭ по этим трем предметам проходил 23 мая. В этот день 2 310 выпускников сдали экзамены в 70 пунктах проведения ЕГЭ.

Всего ЕГЭ в этом году сдают 9 919 югорских одиннадцатиклассников, из них 9 067 - выпускники текущего года.