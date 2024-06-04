Отдаленные районы Югры начинают запасаться нефтепродуктами на зиму

На первом расширенном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Руслана Кухарука принято решение о выделении бюджетных кредитов на поставку нефтепродуктов и каменного угля пяти муниципальным образованиям округа.

Всего бюджетные кредиты получат пять районов: Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский. Общий объем финансирования составит 812,3 миллиона рублей, которые пойдут на закупку и доставку нефтепродуктов. Кроме того, Березовский район дополнительно получит 34,5 миллиона рублей на закупку каменного угля.

Данная мера направлена на обеспечение стабильного снабжения районов, расположенных в зоне Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где из-за климатических условий существуют ограниченные сроки доставки топлива.

Также на заседании были рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона. В частности, заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев сообщил, что до 1 июля текущего года будет утвержден долгосрочный план развития опорных населенных пунктов и сельских агломераций, который учтет необходимость пространственного и экономического развития этих территорий в соответствии с национальными целями развития России.

Руслан Кухарук подчеркнул важность эффективной работы всей системы публичной власти, включая муниципальные образования, и обозначил значимость оперативного реагирования на текущие вызовы, такие как угроза паводков и лесных пожаров, акцентируя внимание на необходимости обеспечения безопасности населения и экономики округа.