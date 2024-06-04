Врио губернатора Югры Руслан Кухарук провел первое расширенное заседание правительства региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук провел свое первое расширенное заседание правительства. На мероприятии присутствовали руководители государственных и муниципальных органов, представители правоохранительных структур и другие высокопоставленные лица.

«Ключевая позиция, которую хотел бы донести до всех, – сегодня управленческая команда Югры – одна из самых эффективных в стране. Подтверждением этому являются показатели социально-экономического развития региона, места региона в рейтингах по направлениям, оценка которых дается на федеральном уровне, те реальные дела, которые реализуются в рамках выполнения задач по обеспечению безопасности нашей страны, помощи новым регионам РФ, – сказал Руслан Кухарук. – Будем работать по главному принципу преемственности. Общие стратегии и линии, которые сегодня являются ключевыми в части развития Югры, муниципалитетов будут сохранены».

Особое внимание временно исполняющий обязанности губернатора уделил важности муниципальных образований в системе публичной власти. Руслан Кухарук, отталкиваясь от своего опыта работы главой муниципального образования, выразил понимание уникальных задач и проблем, с которыми сталкиваются руководители на местах. Он подчеркнул, что успешное развитие региона напрямую зависит от эффективности их работы.

Еще один важный принцип, который декларировал врио главы региона – важность обратной связи с югорчанами. «Это базовый принцип, ключевая позиция, которая является обязательной. Будем ориентироваться на него в рамках своей деятельности не только в силу требований национальных показателей, федеральных программ. Говорю в том числе и о серьезной работе, которая касается мониторинга социальных сетей. Эта система налажена Центром управления регионом на региональном уровне, АНО «Диалог» на федеральном», – подчеркнул Руслан Кухарук и поручил профильным заместителям и главам муниципалитетов сделать срез мнений граждан по каждому направлению работы органов власти. По итогам этой работы должны быть сделаны выводы и определены дорожные карты по решению выявленных проблем.

Помимо управленческих вопросов, Кухарук затронул и проблематику текущих природных угроз, таких как паводки и лесные пожары. Он выразил необходимость оперативного реагирования на подобные чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности населения и экономики региона.

На заседании было принято решение о скором проведении рабочих выездов в муниципальные образования, чтобы непосредственно обсудить с местными руководителями их программы развития. «Найдем возможность посетить каждый муниципалитет, обсудить пространственное развитие, градостроительную отрасль, оценим, насколько сегодня они удовлетворяют текущему положению дел, обсудим видение по развитию или ротации целей и задач по каждому муниципалитету. Сегодня в рамках построения новой структуры стратегических документов с учетом указа Президента о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 и в перспективе до 2036 года работа идет серьезная, в том числе с привлечением представителей региональной власти над новыми национальными проектами», – подчеркнул врио губернатора.

Завершая свое выступление, Руслан Кухарук подчеркнул, что работа каждого участника правительства и властной структуры будет направлена на достижение конкретных, четко сформулированных результатов, что должно способствовать дальнейшему процветанию Югры.