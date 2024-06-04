В Югре пожарный спас щенка из горящего заброшенного дома

В Югре пожарный спас щенка из огня. Для собаки уже нашли дом и хозяина, сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в поселке Белый Яр. Загорелся заброшенный дом на площади 470 кв. м.

«При проведении разведки в горящем здании в условиях нулевой видимости пожарный Виктор Менер нашел маленького щенка. Беспомощного малыша, который уже почти не подавал признаков жизни, огнеборец вынес на свежий воздух», - рассказали подробности в ведомстве.

Мужчина в течение нескольких минут проводил реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата, после чего щенок пришел в себя. Сначала он был очень напуган, но чуть позже уже бегал рядом со спасателями.

«Щенка стало очень жалко, и мы искали среди очевидцев, кто бы смог приютить его. Водитель пожарной машины Игорь Новожилов не смог остаться равнодушным к этой ситуации и взял его к себе домой. Я очень рад, что у щеночка теперь появился свой дом и семья», - рассказал Виктор Менер.