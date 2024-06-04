С лесными пожарами в Забайкальском крае борются спасатели из ХМАО

Пожарные из ХМАО помогают тушить лесные пожары в Забайкальском крае. Накануне туда отправились 100 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«В группу межрегионального маневрирования вошли огнеборцы из Ханты-Мансийского авиаотделения, а также Луговского, Советского, Белоярского, Нижневартовского и Сургутского филиалов. Они пробудут в Забайкальском крае до стабилизации лесопожарной обстановки», - сказано в сообщении.

В лесах Забайкальского края с 21 мая введен режим ЧС регионального характера. По данным на утро 4 июня, в регионе действуют 28 пожаров. Все пожары труднодоступные и удаленные, со сложной проходимостью территорий. Для их ликвидации применяют самый действенный способ тушения – контролируемый встречный отжиг. Управляемый огонь для остановки стихийного пламени пускают от ручьев, притоков рек и специально проложенных, чаще всего вручную при помощи лопат, минерализованных полос.

В Югре на сегодня сохраняется стабильная лесопожарная обстановка – действующие природные пожары не зафиксированы. С начала пожароопасного периода в лесах региона ликвидировали 26 ландшафтных пожаров площадью 631 га и 3 лесных на площади 7,9 га.