На автодороге «Сургут-Нижневартовск» случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла

Накануне вечером, 3 июня, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошло смертельное ДТП по вине 19-летнего водителя «УАЗ». По предварительной информации, молодой человек не предоставил преимущество при повороте налево, что и привело к столкновению с мотоциклом.

«Около 19:50 на 189 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» 19-летний водитель «УАЗ», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево», не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Honda», под управлением 37-летнего мужчины и совершил с ним столкновение, − рассказали в Госавтоинспекции Югры. − В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, а его 38-летняя пассажирка скончалась позднее в медицинском учреждении, два пассажира УАЗ получили травмы».

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека погибли, трое − получили травмы.