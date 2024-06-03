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​Югорчанам рассказали о работе окружной Школы медвежьих игрищ

Прошел эфир с руководителем Школы медвежьих игрищ Тимофеем Молдановым

​Югорчанам рассказали о работе окружной Школы медвежьих игрищ
Фото ugra-news.ru

В рамках прямого эфира этнограф, поэт и мастер фольклора народов Севера Тимофей Молданов рассказал о своем пути, традициях обских угров, и работе в окружной Школе медвежьих игрищ, рассказывает ugra-news.ru.

Тимофей Молданов, известный также как Сказки ищущий мальчик, рассказал о своем детстве, проведенном среди оленеводов, рыбаков и охотников. С ранних лет, благодаря рассказам бабушки, он погрузился в мир народных сказаний, который определил его жизненный и профессиональный пути.

Сначала Тимофей Алексеевич планировал стать ветеринаром, но книга Зои Петровны Соколовой о народах Западной Сибири «Путешествие в Югру» коренным образом изменила его взгляды и карьеру. После чтения он решил переехать в Тобольск и поступить на исторический факультет, что в итоге привело его к работе в Белоярском окружном архиве.

Руководитель Школы медвежьих игрищ также поделился своим опытом сбора фольклорных материалов и организации архива при институте обско-угорском. Под его руководством было собрано множество записей фольклора хантов и манси, начиная с 70-х годов прошлого века. Сегодня этот архив является гордостью института, ведь он содержит уникальные записи, которые были оцифрованы и теперь доступны для изучения.

Как этнограф Молданов активно изучал и раскрывал культуру и традиции народов Севера. Один из его наиболее известных трудов — сборник «Земля кошачьего локотка», где он расшифровывал рассказы с хантыйского языка, рассказывающие об истории и традициях этих народов.

Тимофей Алексеевич подчеркнул важность фольклора в образовании детей, так как рассказы формируют их восприятие мира и влияют на формирование личности. Он выразил уверенность, что каждый ребенок должен расти на сказках, которые помогают формировать правильные жизненные ориентиры.

В заключение Молданов отметил, что Школа медвежьих игрищ продолжает обучать детей, начиная с основ хантыйского языка и культуры, и до песен и традиционных праздников, что помогает сохранить уникальные традиции народов Севера для будущих поколений.


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03 июня в 17:04, просмотров: 250, комментариев: 0
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