Югорчанка, напавшая с молотком и ножом на мужчину, получила условный срок

В Советском районе ХМАО осудили жительницу поселка Пионерский, которая напала с молотком и ножом на оскорбившего ее мужчину. Суд приговорил ее к условному сроку, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Инцидент произошел 31 октября 2023 года. Между подсудимой и пострадавшим произошла ссора из-за того, что мужчина длительное время употреблял алкоголь и оскорблял женщину. Югорчанка ударила его молотком по голове, а затем нанесла не менее трех ударов ножом в грудь и живот.

В ходе судебного заседания мужчина подтвердил аморальность своего поведения, а женщина признала вину в полном объеме.

Суд приговорил югорчанку к двум годам условно. При вынесении приговора были учтены обстоятельства, смягчающие наказание: наличие у женщины детей и явка с повинной. Женщина добровольно отдала полицейским орудия преступления - молоток и нож. Кроме того, она принесла пострадавшему мужчине извинения и навещала его в больнице.