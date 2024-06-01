Почти 6 тысяч детей родились в Югре с начала 2024 года

В ХМАО с начала 2024 года родились 5839 малышей: 2 993 мальчика и 2846 девочек. В том числе 60 двойняшек и 2 тройни. Такую статистику в День защиты детей озвучил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Все тройняшки - мальчики родились с помощью медицинских работников Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Первые тройняшки родились в марте в семье из Нефтеюганска, а вторые - на прошедшей неделе в семье из Сургута.