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Врио главы Югры Кухарук лишился должности в Тюмени

С врио главы Югры Руслана Кухарука сняли полномочия мэра Тюмени

Врио главы Югры Кухарук лишился должности в Тюмени
Фото: РИА Новости

Дума Тюмени сняла полномочия мэра города с Руслана Кухарука, назначенного врио губернатора ХМАО. Об этом на заседании сообщила председатель городской думы Светлана Иванова.

«Решение [о досрочном прекращении полномочий главы города Тюмени Руслана Кухарука] принято», - цитирует Иванову ТАСС.

Она уточнила, что до избрания тюменской городской думой нового главы города его полномочия будет исполнять заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

30 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора ХМАО. Это произошло после того, как предыдущая глава региона Наталья Комарова объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Она возглавляла Югру на протяжении 14 лет.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 253, комментариев: 0
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