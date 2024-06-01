Медвежат-сирот из ХМАО увезли в Тверской центр спасения

Трех медвежат из ХМАО, которые остались без мамы-медведицы и выбежали на трассу к людям, доставили в Тверской центр спасения. Помощь в транспортировке животных оказала авиакомпания Utair. Медвежат сначала доставили в Москву, а оттуда перевезли в центр.

«Сейчас у мишек все хорошо. По словам сотрудников центра, у медвежат хороший аппетит, а самый сложный период в их жизни уже пройден», - сообщает телеграм-канал Utair.

Трех медвежат обнаружили в начале мая на 18 км трассы Сургут - Федоровский. Животные выбежали к людям на дорогу. Найти медведицу не удалось.