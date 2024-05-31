Югорчанам рассказали, как избежать заражения опасной инфекцией

В ХМАО растет заболеваемость скарлатиной. В прошлом году больше всего заболевших зафиксировали в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Заболеваемость скарлатиной в ХМАО-Югре в многолетней динамике за последние 10 лет приобрела тенденцию к росту. Наибольшая заболеваемость в 2023 году была в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае», - сказано в сообщении.

Скарлатина – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Также возможен контактный путь передачи – через игрушки, немытые руки, посуду, предметы ухода и при непосредственном прикосновении.

Для скарлатины характерно появление острого воспаления в ротоглотке, сыпи и повышения температуры тела. Причина появления инфекции — бактерии стрептококков группы А. Вероятность заразиться повышается при тесном контакте. Чаще всего скарлатиной болеют дети, посещающие детские сады и начальные классы школы.

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как уменьшить риск заражения скарлатиной:

не допускать контакта с больными скарлатиной, что в образовательных учреждениях обеспечивается за счет проведения утреннего фильтра;

проведение дезинфекции воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей в образовательных учреждениях;

соблюдение режима проветривания – не менее четырех раз в день (по 8-10 минут).

проведение регулярных текущей и генеральной влажных уборок с применением дезинфицирующих средств;

дезинфекция игрушек в детских образовательных учреждениях;

соблюдение личной гигиены, мытье рук;

своевременное лечение всех хронических заболеваний: отитов, синуситов, тонзиллитов и других;

закаливание и занятия спортом;

рациональное и сбалансированное питание.

При выявлении больного скарлатиной в детских коллективах:

больного ребенка переводят в изолятор и вызывают родителей;

за контактными устанавливается медицинское наблюдение с ежедневным осмотром зева, термометрией в течение недели;

проведение санации всем лицам, контактировавшим с больными, а также имеющим хронические воспалительные поражения носоглотки, экстренную профилактику контактным по показаниям;

ограничительные мероприятия в группе/классе, где выявлен больной, сроком на 7 дней;

дезинфекция игрушек, посуды, мебели, воздушной среды помещений;

ежедневная уборка и проветривание всех помещений.