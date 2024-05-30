Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре выше эпидпорога на 13,5%

В ХМАО заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей. При этом она превышает эпидемический порог на 13,5%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет. Меньше всего новых пациентов с ОРВИ и гриппом зарегистрировано среди взрослых.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 38,6%, Нижневартовск – 11,3%, Нефтеюганск – 8,8%. Рост заболеваемости отмечается в 4-х муниципальных образованиях ХМАО-Югры. Наибольший рост произошел в городе Лангепас», - сказано в сообщении.

На это фоне выделяется Ханты-Мансийск, где заболеваемость ниже, чем на предыдущей неделе, на 18% и ниже эпидемиологического порога на 69,8%.

Заболеваемость коронавирусом в Югре сохранилась на уровне предыдущей недели. У большинства новых заболевших (94,8%) она протекала в форме ОРВИ, пневмонию диагностировали у 5,4% пациентов. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Сургуте (61,1%), Нефтеюганске (7%) и Мегионе (5,9%).