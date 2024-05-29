В Югре готовятся к 90-летию Государственной библиотеки

5 августа 2024 года Государственной библиотеке Югры исполняется 90 лет. По этому поводу директор учреждения Евгения Финк рассказала о современном состоянии библиотеки и подготовке к юбилейным мероприятиям.

Государственная библиотека Югры, насчитывающая почти 18 тысяч зарегистрированных читателей и более 130 тысяч посещений в год, активно развивается и адаптируется к современным вызовам. В последние годы библиотека запустила несколько новаторских проектов. Один из таких проектов — литературные дебаты «Дети Сократа», начатые в 2023 году, где участники обсуждают литературные произведения, а финал проходит в прямом эфире.

Не так давно в Югре прошел писательский форум, где Государственная библиотека Югры выступила в качестве основной площадки. Форум стал местом для обсуждения литературных вопросов, принятия важных решений и проведения творческих мастер-классов для начинающих авторов.

Евгения Финк подчеркнула, что библиотека идет в ногу со временем: читательские каталоги переведены в электронный формат, на сайте можно оформить читательский билет и выбрать необходимую книгу. Коллекция электронных книг регулярно расширяется, а благодаря VR-технологиям посетители могут погрузиться в коллекции музеев России.

Библиотека также сотрудничает с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. С сентября по декабрь в Президентской библиотеке пройдет выставка, посвященная истории и культуре северного региона на основе многотомного труда «Академическая история Югры», на которой будут представлены важные экспонаты.

В планах юбилейного празднования библиотеки — ряд мероприятий для читателей, партнеров и коллег. Библиотека составляет рейтинг самых читаемых книг и, при необходимости, заказывает отсутствующие издания. Самая старая книга библиотеки датируется 1770 годом и доступна для ознакомления только в специальных условиях.

Библиотека активно заботится о читателях с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя книги со шрифтом Брайля и организуя доставку книг на дом.

Государственная библиотека Югры продолжает оставаться значимым культурным центром региона, способствуя сохранению и развитию литературного наследия и поддержке читательского интереса в Ханты-Мансийском автономном округе.