Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о капитальном ремонте более тысячи домов

До 2025 года в Югре планируют капитально отремонтировать 1 014 многоквартирных домов. Объекты внесены в краткосрочный план на 2023-2025 годы, рассказала губернатор округа Наталья Комарова на заседании координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

На 2024 год запланированы ремонтные работы в 423 домах. На сегодняшний день в полном объеме принято 73 дома.

Высокий уровень выполнения работ краткосрочного плана 2023-2025 годов зафиксировали в Покачах, Лангепасе, Урае, а также Белоярском, Октябрьском и Нефтеюганском районах.

Напоминаем, в 2025 году в Югре появятся 16 общественных пространств.