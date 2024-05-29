Югорчане оценили предложение о сокращенной пятнице для женщин

Каждый третий мужчина из Югры оказался против инициативы заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин с сохранением средней зарплаты. Об этом рассказали в сервисе SuperJob.

«Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 85% среди женщин и 51% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом», − говорится в результатах опроса.

В целом, 72% жительниц и только 47% мужчин поддерживают эту идею. Наиболее недовольны предложением представители сильного пола до 34 лет (44%).