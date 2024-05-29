Два пассажира автобуса получили травмы в ДТП с «КамАЗом» в ХМАО

В Нефтеюганском районе накануне, 28 мая, столкнулись вахтовый автобус и «КамАЗ». В аварии пострадали два человека, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло у 8 часов утра на 707 км автодороги Нефтеюганск - поселок Мамонтово. Предварительно установлено, что 59-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы.

Других аварий с пострадавшими в округе за минувшие сутки не зарегистрировано.