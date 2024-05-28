Югра присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти»

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в Международной акции «Сад памяти», которая в этом году проходит в России уже в пятый раз. Это глобальная экологическая инициатива, направленная на увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны и решение актуальных экологических задач. Это включает озеленение городов и восстановление лесных массивов, что также способствует снижению углеродного следа. Каждый год в рамках акции по всему миру высаживается 27 миллионов деревьев.

«Югорчане присоединились к Международной акции #СадПамяти, которая проходит по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина в память о героях Великой Отечественной Войны. Акция ежегодная, включена в план мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», – отметила Наталья Комарова.

В 2024 году акция в Югре прошла на землях Самаровского лесничества вблизи центра «Добрино». В этом году на участке площадью 2,5 гектара были высажены шесть тысяч саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Данный участок включен в фонд лесовосстановления и пригоден для подобных видов работ.

Мероприятие собрало представителей государственной власти, муниципальных образований, бюджетных учреждений, общественных объединений и молодежных организаций. Участники акции подчеркивают важность леса для будущих поколений и необходимость его возрождения.

За последние три года в Ханты-Мансийском автономном округе в только рамках этой акции было высажено более 70 тысяч деревьев. В 2023 году в регионе было высажено более 12 миллионов деревьев, а площадь лесовосстановления составила около 26 тысяч гектаров.

В этом году планируется восстановить леса на площади более 24 тысяч гектар. Большая часть этой площади приходится на естественное лесовосстановление — более 18,5 тысяч гектар. Искусственное восстановление лесов в регионе будет проведено на площади свыше пяти тысяч гектаров, с планами по высадке более 14 миллионов деревьев.