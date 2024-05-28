В Югре идут экзамены – всего их сдают почти 30 тысяч школьников и 9-х и 11-х классов

Почти 7,6 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов в Сургуте приступили к государственной итоговой аттестации. В этом году основной государственный экзамен сдают 5054 девятиклассника, а на единый госэкзамен выходят 2 538 учеников 11-х классов. Это больше, чем в предыдущем году – летом 2023 года аттестацию проходили 4 685 девятиклассников и 2 427 одиннадцатиклассников, то есть около 7,1 тысяч человек.

В этом году девятиклассники дебютировали на экзамене по английскому языку, письменная и устная часть которого прошли 21-22 мая. Согласно данным департамента образования Администрации Сургута, этот предмет выбрали около 10 процентов выпускников. К слову, в этом году обществознание уступило пальму первенства по популярности среди выпускников 9-х классов информатике – тренд на востребованные профессии в сфере IT продолжается.

Сдача ЕГЭ в этом году началась 23 мая. Помимо 2,5 тысяч выпускников, свои знания проверят около 300 выпускников прошлых лет, а также учащихся колледжей. Для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Сургуте подготовлены 27 пунктов.

«Наша задача обеспечить максимально комфортные и безопасные условия при проведении экзаменов, – рассказывает директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. – 14 мая был проведен координационный совет. Все службы города подтвердили готовность к государственной итоговой аттестации, в том числе, и по линии здравоохранения – это медицинское сопровождение детей в пунктах проведения экзамена, и по линии безопасности. Как всегда накануне, в день проведения экзаменов, с раннего утра кинологи проводят осмотр пунктов. 200 специалистов и сотрудников частных охранных предприятий будут обеспечивать безопасность».

Новшество этого года – на экзаменах для девятиклассников задания будут распечатывать прямо в аудитории, где проходит аттестация. Ранее все материалы централизованно печатали в штабе и распределяли по аудиториям в конвертах.

Уже традиционные меры безопасности и прозрачности экзаменов – полноценное видеонаблюдение за каждой аудиторией, которым занимаются специалисты «Ростелекома». На случай совсем экстраординарных обстоятельств пункты проведения аттестации также оборудованы резервными источниками электричества. Также организаторы продумали и подготовили экзаменационные аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная часть ОГЭ и ЕГЭ продлится до 3 июля. Также определены дополнительные дни для сдачи единого госэкзамена – 4 и 5 июля. Этой опцией смогут воспользоваться выпускники, которые захотят улучшить показатель по одному из предметов или изменить уровень сложности при сдаче математики. Для этого есть определенные стимулы – при сдаче ЕГЭ на 100 баллов в Югре выпускнику полагается премия в 100 тысяч рублей.

К выпускникам обратилась губернатор Югры Наталья Комарова: «Обращаюсь к вам, уважаемые выпускники, как к носителям русского языка, с просьбой: делать все для того, чтобы сохранить его богатство, потенциал и передавать свои знания следующим поколениям. Сегодня я посмотрела ваш стенд, посвященный дедушкам, бабушкам - участникам Великой Отечественной войны, которые ковали Победу на фронте и в тылу. И тогда, и сейчас фашизм выбирал в качестве одной из целей уничтожение русского языка. Поэтому сегодня я транслирую задачу, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации Владимир Путин – все вместе мы должны сохранять и беречь наш язык».

Всего в Югре в этом году около 9 тысяч человек выпускаются из 11 класса школы, и еще 21 тысяча получают аттестат об общем среднем образовании.

Справка «НГ»:

В 2022 году в Сургуте семь выпускников выдали восемь стобалльных результатов ЕГЭ. В 2023 году высших результатов уже было 13, причем одна выпускница сдала на 100 баллов сразу два предмета. По итогам прошлого учебного года 113 учеников из Сургута получили «золотые» медали при выпуске, и еще 152 школьника получили полностью «отличные» аттестаты по итогам окончания девятого класса.

При поддержке Администрации Сургута