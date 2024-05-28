Югорчан предупредили об изменениях в графике выплат пособий и пенсий в июне

В ХМАО в июне изменится график выплат пособий и пенсий в связи с выходными днями. Об этом жителей предупредили в региональном отделении Социального фонда России (СФР).

3 июня через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

3 июня придет единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Выплату из средств материнского капитала перечислят 5 июня, а 7 июня работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком возрастом до полутора лет.

«5, 10, 18, 21 июня 2024 года через кредитные организации гражданам придет пенсия. Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения», - уточнили в окружном отделении Социального фонда России.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.