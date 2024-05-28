Мост через Обь в районе Сургута будут закрывать для транспорта в ночное время

С 17 по 26 июня на мосту через реку Обь, расположенном на автодороге Нефтеюганск − Сургут пройдут работы по обследованию конструкций. Из-за этого на участке будет перекрыто движение транспорта в ночное время, сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 17 по 26 июня на мосту через реку Обь, расположенном на автомобильной дороге г. Нефтеюганск - г. Сургут будут проводиться работы по обследованию моста. В связи с этим в период с 01:00 до 04:00 будет перекрыто движение автотранспорта. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», − говорится в сообщении.