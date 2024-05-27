Предупреждение МЧС: в Югре во вторник ожидается сильный ветер

В Югре во вторник ожидается сильный порывистый ветер. С просьбой быть осторожными к югорчанам обратились в региональном ГУ МЧС.

«28 мая 2024 года на территории ХМАО – Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 15-20 метров в секунду», - сказано в сообщении.

Что делать, если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укрыться в подъезде или прочном здании;

не прятаться около стен домов, недостроенных зданий, рекламных щитов, на остановках общественного транспорта, под деревьями;

не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

держаться подальше от гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.