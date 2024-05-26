Социологическая служба Югры проводит опрос по уборке снега в регионе

Жители Югры подведут итоги зимнего сезона, поставив оценку качеству и оперативности уборки снега в городах и поселках региона: социологическая служба Югры объявила о старте соответствующего онлайн-опроса. Он будет идти до 4 июня включительно на портале «Открытый регион – Югра».

«Полученные результаты онлайн-опроса будут использованы для улучшения работы профильных органов власти в предстоящем зимнем сезоне», — комментирует заместитель директора АУ ЭКЦ Правительства Югры «Открытый регион» Анна Пузина.

Кстати, за участие в опросе после авторизации на портале «Открытый регион – Югра» начисляют баллы — пока их можно копить, но вскоре сервис «Магазин подарков» пополнится сувенирной продукцией, которую можно будет обменять на баллы. Последние можно получать за все активности на сайте, включая участие в обсуждениях, крауд-проектах, конкурсах, за регистрацию и даже просто за ежедневное посещение портала.