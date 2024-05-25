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​Почти половина удаленщиков Югры перешли на дистант добровольно

В Югре 42 процента дистанционных сотрудников попросились на удаленку сами

​Почти половина удаленщиков Югры перешли на дистант добровольно
Фото: ru.freepik.com

Дистанционная работа набирает популярность не только среди работодателей, но и у сотрудников, отмечает сервис SuperJob по итогам соцопроса, проведенного с 3 по 21 мая этого года. В нем традиционно участвовали представители экономически активного населения из городов Югры, работающие дистанционно или в гибридном режиме.

«Переход на удаленную работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (42 процента), причем активнее проявляют инициативу женщины (45 процентов против 39 процентов среди мужчин), — отмечают исследователи. — 22 процента однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и все»). 10 процентов заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее».

Самым популярном доводом в пользу дистанта стала долгая дорога на работу и цены на проезд (его использовал 21 процент опрошенных). 15 процентов респондентов заявили об экономии расходов компании на аренде офисного пространства и др., девять процентов гарантировали сохранение и увеличение эффективности работы. Возможность работы из дома стала даже причиной снижения зарплаты — об этом рассказал каждый 20-й респондент. А шесть процентов прибегли к шантажу, заявив, что, если их не переведут на дистант, они уволятся.


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25 мая в 16:15, просмотров: 845, комментариев: 0
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