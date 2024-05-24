В нефтеюганской многоэтажке загорелся электросамокат

В одной из многоэтажек Нефтеюганска воспламенился электросамокат. Справиться с огнем самостоятельно хозяину транспортного средства не удалось, сообщает телеграм-канал МЧС Югры.

«Хозяин пытался потушить транспорт до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Возгорание на 8 квадратных метрах ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что нельзя делать с электросамокатами:

не оставляйте электротранспорт подключенным к сети без присмотра;

не вносите конструктивные изменения, доверьте ремонт профессионалам;

не используйте поврежденный аккумулятор;

отключайте при 100% заряде.