В нефтеюганской многоэтажке загорелся электросамокат

В одной из многоэтажек Нефтеюганска воспламенился электросамокат. Справиться с огнем самостоятельно хозяину транспортного средства не удалось, сообщает телеграм-канал МЧС Югры.
«Хозяин пытался потушить транспорт до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Возгорание на 8 квадратных метрах ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники», - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что нельзя делать с электросамокатами:
не оставляйте электротранспорт подключенным к сети без присмотра;
не вносите конструктивные изменения, доверьте ремонт профессионалам;
не используйте поврежденный аккумулятор;
отключайте при 100% заряде.