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​Югра вошла в топ-3 регионов по «лесным» доходам

Больше половины регионов России в 2024 году увеличили лесные доходы

​Югра вошла в топ-3 регионов по «лесным» доходам
Фото: Югра. Официально

В первом квартале 2024 года доходы от использования лесов в России выросли более чем в половине регионов. В тройке лидеров оказались Иркутская область, Красноярский край и Югра. По всей стране зафиксировали рост 11%, сообщили «ТАСС» в пресс-службе Рослесинфорга.

«За первый квартал 2024 года 54 региона страны увеличили доходы от использования лесов относительно аналогичного периода 2023 года. Устойчивый рост доходов госбюджета от использования лесов связан с действием государственных мер поддержки и ростом спроса на внутреннем рынке лесопромышленного комплекса. Помимо этого, рост обеспечили увеличение поступлений платежей по договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных насаждений, а также платежи, направленные на возмещение вреда, причиненного окружающей среде», − рассказали в учреждении.

Все регионы направили к консолидированный бюджет страны почти 19 млрд рублей. Так, Иркутская область заработала почти 1,4 млрд рублей. У Красноярского края доход в 1,2 млрд рублей, у Югры − более 1 млрд рублей.

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Сегодня в 14:46, просмотров: 204, комментариев: 0
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