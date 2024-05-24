СК проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду Нефтеюганска

В Нефтеюганске следователи проводят проверку по сообщению СМИ об избиении воспитанника детского сада. По данным журналистов, ребенка регулярно избивают другие дети, при этом воспитательница на происходящее не реагирует, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», - сказано в сообщении.

В ходе проверки следователи оценят действия работников детского сада. Процессуальное решение примут по результатам проверки.