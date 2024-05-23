В ХМАО суд признал участкового виновным в коррупционном преступлении

Суд Урая вынес приговор бывшему участковому уполномоченному полиции, которого поймали на получении взятки. Мужчину признали виновным в получении взятки в значительном размере, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в июле 2023 года подсудимый потребовал от жителя Урая взятку в размере 36 тысяч рублей за молчание о его нахождении в состоянии опьянения в командировке и о потере служебного удостоверения. Под угрозой возможных негативных последствий потерпевший передал полицейскому деньги.

Суд приговорил экс-полицейского к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Также мужчину лишили права занимать должности в государственных структурах или органах местного самоуправления сроком на 3 года.